منى واصف تنقذ نادين نسيب نجيم دائماً

تتابع النجمة السورية القديرة منى واصف تصوير مشاهدها في المسلسل العربي المشترك "سمرا" للمخرجة رشا شربتجي والكاتبة كلوديا مارشليان وبطولة عدد من النجوم وفي مقدمتهم نادين نسيب نجيم و أحمد فهمي ومحمد حداقي وطوني عيسى وسمر سامي وباميلا الكيك.

منى واصف التي رفضت مراراً الكشف عن شخصيتها في المسلسل وتريد تركها للجمهور، كشفت بعض الجوانب فيها في حديث خصت به "سيدتي نت" حيث قالت: "أؤدي في العمل شخصية راوية وهي العرافة الشهيرة المقيمة في مخيم الغجر".

وأضافت: "راوية هي عرافة قوية جداً ويلجأ إليها الناس من خارج المخيم بينما تكون على علاقة قوية بـ سمرا التي تلجأ إليها دائماً كلما تعرضت لحادث أو مشكلة أو لقراءة مستقبلها حيث تكون بمثابة أم للجميع".

وتابعت منى: "لن أفصح المزيد فالشخصية تحمل الكثير لتقوله وإنشاء الله ستكون مفاجأة بالنسبة للجمهور".

وأوضحت النجمة السورية القديرة أن "العمل في المسلسل متعب جداً، خصوصاً وأن التصوير انطلق في شهر آب في منطقة البربارة بالقرب من جبيل اللبنانية، حيث تشهد المنطقة رطوبة عالية وحر شديد بالإضافة إلى وعورة أماكن التصوير وتواجد "البرغش" بشكل كثيف ".

وعن جديدها كشفت منى واصف أنها تحضر للإنطلاق بتصوير دورها في مسلسل البيئة الشامية "عطر الشام" للكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب وذلك بعد انتهائها من تصوير العدد الأكبر من مشاهدها في مسلسل "سمرا".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي