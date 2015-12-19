نائب الدخيلة يحمل القائمة بأعمال المحافظة مسئولية خطورة عدم رصف طريق وادى القمر

عبر النائب مصطفى جمعة الطلخاوى عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة عن استيائه لتأخر رصف طريق وادى القمر الموجود غرب المحافظة، بعد تقدمه بطلب للدكتورة سعاد الخولى القائم بأعمال محافظ الإسكندرية لرصف الطريق.

وأوضح نائب دائرة الدخيلة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن طريق وادى القمر هو شريان رئيسيى للطرق وميناء الإسكندرية ، وتمر عليها شاحنات الميناء ، و سيارات النقل الثقيل بشكل مستمر ، مما قد يتسبب فى حوادث كثيرة آخرها حادث أسفر عن سقوط 4 ضحايا .

وأشار الطلخاوى الى تقدمه بطلب بتاريخ ١٣ نوفمبر 2015 ، مشيراً فيه الى خطوره هذا الطريق الذى لم يتم رصفه حتى الآن، و تمت الموافقه على ذلك من قبل وزير البترول و إداره المرور و الجهات المختصة.

>وحمل الطلخاوى مسئولية وقوع أى حوادث جديدة لمسئولى المحافظة بعد تقاعسهم عن تنفيذ رصف الطريق .