كامل الوزير: طريق "الجلالة" إعجاز هندسى لم يحدث فى مصر ولا العالم

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع هضبة الجلالة تعمل به 53 شركة، مشيرًا إلى أن المشروع به طريق رئيسى بطول 82 كليو متر، يحتوى على 3 حارات بكل اتجاه، بسرعة 120 كليو متر فى الساعة فى قلب الجبل متابعًا: "هذه معجزة هندسية ولم تحدث فى مصر ولا العالم"

وأضاف الوزير، خلال لقاء له ببرنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، على فضائية "صدى البلد" أن مدينة الجلالة العالمية التى سيتم إنشاؤها أعلى هضبة جبل الجلالة، ستقل فيها درجات الحرارة عن الأسفل بـ11 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنه صعد إلى الأعلى 105 مرات، كانت الأولى فيها برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كان وزيرًا للدفاع آنذاك، بصحبة مساعد الوزير ومستشار وزير الدفاع.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الجبال التى يتم شقها مليئة بالخيرات مثل الرمال التى تدخل فى صناعة الزجاج، ومواد أخرى يتم صناعة الأسمنت منها، المواد المستخدمة فى الأسمنت والطوب، فضلاً عن الرخام الأحمر الذى يُعَد من أفضل أنواع الرخام.

وكشف اللواء كامل الوزير، أن مدينة الجلالة العالمية سيكون بها مدينة طبية عالمية وجامعة عالمية تحمل اسم ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ومركز دولى للمؤتمرات ومناطق سكنية لجميع ومختلف المستويات، مضيفاً: "وبوعد كل المصريين إنه فى 25 إبريل 2016 هيكون فى منتج سياحى فى هذا المكان"