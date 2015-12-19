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تحميل وتفريغ 1401 سفينة بمجمل 80 مليون طن بالقناة خلال نوفمبر الماضى

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تحميل وتفريغ 1401 سفينة بمجمل 80 مليون طن بالقناة خلال نوفمبر الماضى تحميل وتفريغ 1401 سفينة بمجمل 80 مليون طن بالقناة خلال نوفمبر الماضى
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية إن المجرى الملاحى للقناة من الاتجاهين شهد خلال شهر نوفمبر الماضى تحميل وتفريغ 1401 سفينة ، ووصلت الحمولات الفارغة والمحملة إلى 80 مليون و293 ألف طن .

وكشفت تقارير ملاحية حديثة صادرة عن هيئة قناة السويس أن القناة خلال شهر نوفمبر شهدت تحميل 312 ناقلة بترول من الاتجاهين وتفريغ 80 ناقلة بترول بحمولات 16 مليون و567 ألف طن
>كما تم تحميل 28 سفينة غاز طبيعى من الاتجاهين وتفريغ 23 سفينة غاز طبيعى بإجمالى حمولات للفارغ والمحمل 5 ملايين و841 ألف طن وتحميل 173 سفينة بضائع صب وتفريغ 95 سفينة بحمولات 7 ملايين و347 ألف طن.


>- عبور 291 سفينة قناة السويس خلال الأسبوع الماضى بحمولة 17.4 مليون طن
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