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"النهار" أفضل قناة ولميس الحديدى أفضل إعلامية فى "الدير جيست"

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"النهار" أفضل قناة ولميس الحديدى أفضل إعلامية فى "الدير جيست" "النهار" أفضل قناة ولميس الحديدى أفضل إعلامية فى "الدير جيست"
حصلت قناة النهار على جائزة أفضل قناة عامة، فى حفل جوائز الدير جيست والمقام حاليا فى أحد الفنادق بالتجمع الخامس، وتسلمها نائب رئيس قنوات النهار إيهاب جلال، وجائزة أفضل مطرب شاب حصل عليها أحمد جمال، وحصل على جائزة أفضل إعلامى عمرو أديب وتسلمتها دينا أبو الفضل.
>اليوم السابع -12 -2015
> وحصلت على جائزة أفضل إعلامية لميس الحديدى وتسلم الجائزة محمد هانى رئيس شبكة قنوات السى بى سى، وأفضل مذيع راديو حصل عليها أحمد يونس، وأفضل مذيعة راديو سالى عبد السلام، وأفضل مذيع رياضى أحمد شوبير، ونسمة محجوب أفضل مطربة شابة، وأفضل شاعر غنائى حصل عليها أمير طعيمة وتسلمتها زوجته جينا، وأفضل مطرب صاعد ليث أبو جودة، وأفضل مطربة صاعدة ابتسام تسكت، وأفضل ملحن حصل عليها خالد عز، وأفضل موزع شريف مكاوى، وأفضل أغنية سينجل دعاء السباعى، وأفضل إخراج حصل عليها تامر محسن عن مسلسل "تحت السيطرة".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- اليوم حفل توزيع جوائز "دير جيست" بأحد فنادق التجمع الخامس

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