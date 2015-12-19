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زوجه فى دعوى نفقة: قضيت 5 سنوات معلقة بعد سرقته أموالى وهروبه مع عشيقته

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زوجه فى دعوى نفقة: قضيت 5 سنوات معلقة بعد سرقته أموالى وهروبه مع عشيقته زوجه فى دعوى نفقة: قضيت 5 سنوات معلقة بعد سرقته أموالى وهروبه مع عشيقته
وقفت الزوجة" .م" أمام محكمة الأسرة، بزنانيرى تطالب بنفقتها وأولادها فى دعواها ضد زوجها"طه.

فؤاد" وهى تروى مأساتها مع زوج قبل أن يطلقها غيابيا، من أجل حرمانها من حقوقها لمدة تزيد عن 5 سنوات.

وقالت"شيرين"فى دعواها التى حملت رقم 1376 لسنة 2015: "أذهب أسبوعيا لمحكمة الأسرة ومن يرانى يظن أننى أمراة فى الخمسين، رغم أن عمرى 35 عاما، وأحاول لعل القضاء ينصفنى بعد سنوات الحزن والحسرة التى عشتهم برفقة زوج لا يعرف الله، وسرق أموالى وهرب مع امرأة أخرى، وعندما طلبت عتقى حتى أستطيع الحصول على دخل وعائد يكفنى وأبنى رفض ولكن ما عملته بعد ذلك قيامه بتطليقى غيابى.

وتابعت: "كان دائم الضرب لى ويملك قلب قاسى، لا يرحم جعلنى معلقة سنوات وهو يتمتع بأموالى مع امرأة غيرى، ورغم رؤيته لى وطفلى الصغير نمد أيدنا إلى الغريب لينفق علينا لم يحرك ساكنا بالعكس كان دائم الشماته وكانى عدوء له".
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مصر 365

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