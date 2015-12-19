خدعوك فقالوا: منتجات الألبان تصيبك بزيادة الوزن

نمط صحى جديد

الألبان والوزن الزائد

تقليل منتجات الألبان لا يخلصك من الوزن الزائد

منتجات الألبان قليلة الدهون تقلل من وزنك

3 مرات يوميا من منتجات الألبان تقلل وزنك بشكل سريع

>الرغبة فى الحصول على جسم مثالى ورشيق تعد من أصعب الأشياء التى يسعى إليها الكثير، وذلك لما يجب عليه من اتباع والقيام به من أنظمة غذائية وممارسة الرياضة أو بمعنى آخر تغيير نمط الحياة السىء والحصول على نمط جديد صحى أكثر.>ونجد أن هناك الكثير من الأقاويل المترددة حول التخلص من الوزن الزائد، وأهمها التقليل من تناول منتجات الحليب يخلصك من الوزن الزائد، وهذه نصيحة تتردد كثيرًا، ولكن هل هى صحيحة أم لا؟.>وتوضح لنا الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، أن هناك نسبة كبيرة من متبعى الأنظمة الغذائية للتخلص على الوزن الزائد يقللون من تناول منتجات الألبان، وهذا لاعتقادهم أنها تقلل من أوزانهم بشكل أسرع، وهذا الكلام غير صحيح وليس له أساس من الصحة.>وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أنه من المتعارف عليه أن الإسراف فى تناول الأطعمة يؤدى إلى زيادة الوزن، وهذا الكلام ينطبق أيضًا فى حالة تناول منتجات الألبان بشكل كثير، ولذا عليك تناول منتجات الألبان قليلة الدهون، وهذا للحفاظ على صحتك أثناء إتباعك للحيل الغذائية.>وتؤكد استشارى السمنة والنحافة، على ضرورة تناول منتجات الألبان منخفضة الدسم 3 مرات فى اليوم الواحد، وذلك للحفاظ على صحتك والحصول على الكالسيوم والعناصر الهامة المتواجدة فى الألبان، وتجنب الإصابة بالسمنة أو للحصول على الرشاقة.

وأخيرا تشير د. آمال، إلى أن الدراسات الطبية أثبتت أن الأشخاص الذين يتناول منتجات الألبان 3 مرات يوميا يتمتعون بوزن أقل من المسرفين فى تناولها.