لبنى القاسمي: جامعة زايد أضحت منارة رائدة للابتكار

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد أن الجامعة تفخر بما حققته من إنجازات خلال أقل من عقدين، في ظِلِّ قيادتنا الرّشيدة، وتوجيهاتها السديدة ودعمها المستمر. مشيرة إلى أن الجامعة أضحت منارة رائدة للابتكار العلمي والريادة الطلابية ونشر المعرفة.

جاء ذلك في كلمتها التي افتتحت بها حفل تكريم جامعة زايد لـ 100 من شركائها في التميز، والذي نُظِّم في فرع الجامعة بدبي، بمناسبة قرب انتهاء العام 2015 ودخول العام الجديد، بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، نيابة عن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.. وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات.

وكرمت معالي الشيخة لبنى القاسمي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وتلقى التكريم بالنيابة عنه الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك بحضور الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد.

وضمت قائمة المكرمين المانحين وكبار رجال الأعمال الذين دعموا مسيرة ومبادرات جامعة زايد، وممثلي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية ومؤسسات النفع العام والشركات والمؤسسات الخاصة والقيادات الإعلامية.

دعم المشاريع البحثية

ودعت معاليها شركاء الجامعة لدعم المشاريع البحثية الابتكارية والدّراسات القيّمة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في جامعة زايد، واستنباط طرق تعليمية جديدة تقوم على الابتكار في جوهرها، نستنير بها، طلبةً وأساتذةً، للارتقاء بأنماط التعليم التي نعتمدها، ولنخدم من خلالها مجتمعنا على الوجه الأمثل«.

وكرمت معالي الشيخة لبنى القاسمي، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان والشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، حيث تلقى التكريم بالنيابة عنهما الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان. كما كرمت معاليها الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، وتلقى التكريم نيابة عنها الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان. وكرمت معاليها الشيخة عوشة بنت نهيان بن مبارك آل نهيان وتلقى التكريم نيابة عنها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك.

كبار الداعمين

وكرمت معالي الشيخة لبنى القاسمي أيضاً كبار الشخصيات الداعمين لجامعة زايد، ضمن مشروع الأوقاف التعليمية والعلمية. وشملت قائمة المكرمين في هذه الفئة كلاً من معالي أحمد حميد الطاير، وعائلة المرحوم عبيد الحلو، وحميد ناصر العويس، والشيخ مسلم سالم بن حم العامري، وفرج بن حمودة، وخلف الحبتور، وسلطان بن راشد الظاهري، وعائلة المرحوم أحمد صديقي، وعبد الغفار حسين، وخليفة جمعة النابودة، وفاطمة بنت فرج بن حمودة.

وكرمت معالي الشيخة لبنى القاسمي أيضاً ممثلي الوزارات والدوائر الحكومية: وزارة الداخلية، ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وزارة شؤون الرئاسة، مجلس أبوظبي للتعليم، هيئة البيئة بأبوظبي، جامعة نيويورك أبوظبي.

كما كرمت المؤسسات الخيرية ومؤسسات النفع العام التي دعمت مسيرة الجامعة، وهي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة آل مكتوم الخيرية، مؤسسة الجليلة، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، مؤسسة التنمية الأسرية، مؤسسة الإمارات، صندوق أبوظبي للتنمية، جمعية بيت الخير، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. وكرمت معاليها كذلك الشركات والمؤسسات الخاصة الداعمة وهي: بنك الاتحاد الوطني، إعمار العقارية، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة»دو«، بنك أبوظبي الوطني، تو فور 54، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة – زون كورب.

تكريم إعلاميين

كرمت معالي الشيخة لبنى القاسمي الجهات الإعلامية: مؤسسة دبي للإعلام، وكالة أنباء الإمارات، أبوظبي للإعلام، دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، قناة سكاي نيوز عربية، و سي إن إن. وفي ختام الحفل، كرمت معاليها أكثر من خمسين طالباً وطالبة من طلبة الجامعة فازوا خلال العام 2015 بجوائز ومراكز أولى في مسابقات علمية وثقافية.