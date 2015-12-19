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خالد بن زايد يعزي محمد بالركاض في وفاة شقيقته

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خالد بن زايد يعزي محمد بالركاض في وفاة شقيقته خالد بن زايد يعزي محمد بالركاض في وفاة شقيقته

قدم سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة واجب العزاء إلى الشيخ محمد حمد بالركاض العامري في وفاة المغفور لها شقيقته وذلك في منطقة اليحر بمدينة العين.

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء الفقيدة سهيل وعبدالله سالم بن حم العامري وإلى أسرة بالركاض، داعيا الله جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين والمقيمين.

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