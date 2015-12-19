سلطان بن زايد يحضر أفراح السبوسي

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة عصر أمس الحفل الذي أقامه سعيد بن سالم السبوسي بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة علي بن سعيد بن زعل السبوسي وذلك بقاعة الاحتفالات بمدينة سويحان.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد والحضور التهاني والتبريكات إلى العريس ووالده وإخوانه سالم وسيف وبطي وعوض وعلي وإلى والد العروس وإخوانها محمد وسليم وسعيد ومطر وخلفان وأقارب العروسين سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وأعرب أهالي العروسين وأبناء قبيلة السبوسي عن خالص شكرهم وتقديرهم لحضور سموه ومشاركته أبناء الوطن مناسباتهم الاجتماعية.