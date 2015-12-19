حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المزروعي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أول من أمس حفل العشاء الذي أقامه راشد سالم عبيد المزروعي بمناسبة زفاف نجله المهندس أحمد راشد المزروعي إلى كريمة العقيد عبيد محمد عبيد المزروعي رئيس مركز شرطة أَذَنْ.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة الشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ جاسم بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ سلطان بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعدد من أعيان ووجهاء البلاد والمسؤولين والشخصيات والمدعوين. وقدمت الفرقة الحربية أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.