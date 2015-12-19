سلطان القاسمي يشهد تخريج طلبة المدارس

شهد صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، حفل تخريج طلبة المدارس الذين تلقوا تدريباتهم العسكرية على مختلف الأسلحة والتدريبات البدنية والدروس النظرية خلال العطلة الصيفية في مدرسة تدريب الشرطة في الشارقة.

وشهد الحفل معالي حمودة بن علي وزير الدولة للشؤون الداخلية، والمقدم خلفان خميس القائم بأعمال وكيل وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين والضباط وجمهور غفير من المواطنين. قدم الطلبة الذين يبلغ عددهم 54 طالباً واستغرق تدريبهم ثمانية أسابيع عروضاً شملت فك وتركيب وتمارين بالبندقية، وتطبيقات الإسعافات الأولية. وبنهاية الحفل قدم سموه الجوائز لأوائل الدورة وهم: أحمد سالم المظلوم، عبد الرحيم علي بابصير، عبدالله علي عبدالله، مسعود حسن فرج، ابراهيم علي سمحان، حمد مطر محمد تريم.

7/8/1975

آخر خبر

توزيع 35 مسكناً في رأس الخيمة

تسلمت لجنة الانتفاع بالمساكن الشعبية المنبثقة عن مجلس بلدي رأس الخيمة في الأسبوع الماضي 35 مسكناً شعبياً تم بناؤها في منطقة غليلة على نفقة صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وستقوم اللجنة بتوزيع مفاتيح ومحاضر استلام هذه المساكن على المستحقين من المواطنين في هذه المنطقة.

25/01/1983

اتفاقية

راشد بن سعيد يوقع إنشاء مصنع الغاز

وقع صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، في مكتبه اتفاقية لإنشاء مصنع لتسييل الغاز في دبي مع شركة سننج ديل اويل الكندية.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير حاجة السوق المحلية من الغاز بطاقة قدرها 80 مليون قدم يومياً، وتصدير 20 ألف برميل يومياً.

ويبدأ إنتاج هذا المصنع في صيف عام 1977.

08/02/1975

المعرض الثاني لوفاء الصباغ

افتتح أحمد بن حامد وزير الإعلام والثقافة، معرض الفنانة وفاء الصباغ في فندق انتركونتيننتال أبوظبي.

ضم المعرض 43 تصميماً لبعض الآيات القرآنية وصوراً من التراث والبيئة المحلية بطريقة الطبع على الحرير.

وكان معرضها الأول قد أقيم في دبي في شهر أكتوبر الماضي.

02 / 02 / 1984

عيد ميلاد سعيد يا مريم

صديقة «البيان» مريم أحمد حسن بن الشيخ، وردة تفتحت على الدنيا لتضيف إلى باقاتها اجمل ما فيها، وها هي تبتسم لنا لتخبرنا أنها بعد أيام، ستطفئ الشمعة الأولى. أهلاً بهذه الوردة وبكل الباقات.

19/4/1985

إنسان آلي بين زوار «الغرير»

وصل أول روبوت «بشري» يمشي ويتحدث إلى الشرق الأوسط لأول مرة لتسلية زوار مركز الغرير في دبي.

وهذا الروبوت الذي يسمى فوبار هو مبعوث شركة كراجزوت. ويتحدى فوبار الجميع ويكرر دائماً «أسألوني عن أي شيء... فوبار يعرف كل شيء».

وبصراحة فإن فوبار لا يعرف شيئاً ولكنه يعرف كيف يدخل السعادة إلى قلوب الناس.

28 / 01 / 1983

افتتاح المعرض العربي لصناعات الطباعة والتغليف

افتتح سمو الشيخ حشر مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، المعرض العربي الأول لصناعات الطباعة والتغليف المقام في مركز دبي التجاري الدولي.

وشارك بالمعرض 156 شركة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى وكلاء عدد كبير من المصانع الكبرى واشهر مصنعي ماكينات الطباعة ومعدات التغليف ومشاريع النشر والطباعة والمعدات والآلات المرتبطة بها.

21 / 04 / 1985

إعلان

06 / 01 / 1982