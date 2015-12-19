أبراموفيتش يبلغ لاعبي تشيلسي بقدوم هيدينك لتدريب الفريق

(إفي): اجتمع الملياردير الروسي ومالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رامون أبراموفيتش، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لشرح ملابسات إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فضلا عن إبلاغهم بنيته في التعاقد مع الهولندي جوس هيدينك لقيادة الفريق.

وفي غياب المدرب البرتغالي، تواجد أبراموفيتش في تدريبات الفريق اللندني اليوم الجمعة والذي يستعد للمواجهة المقبلة بالدوري الإنجليزي أمام سندرلاند غدا السبت على ملعبه "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة الـ17.

وقاد المران الثنائي أعضاء الطاقم التدريبي للـ"بلوز"، ستيف هولاند وإيدي نيوتن.

وتحدث أبراموفيتش خلال اجتماعه مع اللاعبين عن بداية حقبة جديدة في النادي، مؤكدا لهم من جديد اختيار هيدينك لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأبدى رئيس النادي في الوقت ذاته أسفة لإقالة مورينيو مؤكدا أنها جاءت بسبب الوضع الكارثي للفريق في الدوري حيث أنه يبتعد بفارق نقطة عن منطقة الهبوط.

وكان يوم أبراموفيتش حافلا للغاية فبالإضافة لاجتماعه مع الفريق الأول، تواجد الروسي بصحبة مورينيو في اجتماع سريع، قبل أن يتواصل للمرة الأولى مع هيدينك الذي وصل صباح اليوم الجمعة للعاصمة لندن من أجل التفاوض حول تدريبه للفريق.

ويعد المدرب الهولندي أولى خيارات قلعة البلوز، حيث سبق له تولي مقاليد الأمور الفنية لحامل لقب البريميير ليج في الفترة ما بين شهري فبراير/شباط وحتى يونيو عام 2009، وفاز وقتها بلقب كأس إنجلترا وحل ثالثا في ترتيب الدوري فضلا عن صعوده للدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

وفي كل الأحوال، لن يجلس هيدينك على مقعد المدير الفني خلال مباراة سندرلاند المقبلة حيث سيتولى الثنائي هولاند ونيوتن قيادتها فنيا، وغذا ما سارت المفاوضات بشكل جيد، سيتواجد الهولندي في مقصورة ملعب "ستامفورد بريدج" لمشاهدة المباراة.

وأقالت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مساء أمس الخميس بعد سبعة أشهر من قيادة الفريق اللندني للفوز بالبريمير ليج، وفي فترة الولاية الثانية للبرتغالي التي بدأت في يونيو 2013.

وبعد إنهاءه الموسم الماضي بفارق ثمان نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فضلا عن الفوز بكأس كابيتال وان، مني تشيلسي هذا الموسم بتسع هزائم من إجمالي 16 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي ليتراجع للمركز الـ16 في الجدول وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

وكانت آخر مباراة يقود فيها مورينيو الفريق اللندني أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري والتي انتهت بفوز (الثعالب) 2-1.