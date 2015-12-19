أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالصور - طفل لبناني يتيم بحقق حلمه برؤية كريستيانو

Google+ Print

(إفي): حقق طفل لبناني يتيم يبلغ من العمر ثلاثة أعوام حلمه برؤية مثله الأعلى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد اليوم الجمعة.

واستقبل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز الطفل حيدر الذي أصبح يتيما بعد الهجوم المزدوج الذي وقع في بيروت في نوفمبر الماضي، في ملعب سانتياجو برنابيو.

والتقطت صورا في الملعب للطفل

الذي فقد والده ووالدته في الهجوم وأصيب خلاله، بقميص ريال مدريد.

وعانق الطفل الذي تلقى دعوة من ريال مدريد لزيارة النادي الملكي، كريستيانو عند رؤيته وقام بعدها بزيارة الملعب.

وسيتمكن حيدر من تحقيق حلم آخر يوم الأحد المقبل عندما يحضر مباراة ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الليجا.

16838039.jpg

G567483c5a6c63.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع