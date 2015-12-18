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بالفيديو - الأهلي بعد أزمة الجماهير: لا مانع من تجميد نشاط كرة القدم

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بالفيديو - الأهلي بعد أزمة الجماهير: لا مانع من تجميد نشاط كرة القدم بالفيديو - الأهلي بعد أزمة الجماهير: لا مانع من تجميد نشاط كرة القدم

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن على مسؤولي الكرة المصرية تجميد النشاط في حالة "كانت كرة القدم عائق أمام الدولة".

الأهلي خسر من سموحة بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الثامنة من الدوري المصري في لقاء تأخر انطلاقه لمدة ساعتين بعد تجميع الجماهير ومجموعة أولتراس أهلاوي أمام حافلة الفريق. (طالع التفاصيل)

وكانت مجموعة أولتراس أهلاوي قد أعلنت عن تجمعها أمام فندق إقامة الفريق لمؤازرته وتشجيع الأهلي قبل بداية لقاء سموحة إلا أن الوضع تغير نوعا ما وتم منع حافلة الفريق من السير.

وتحدث عماد وحيد حول ضرورة تطبيق القانون "ضد هؤلاء الذي نعرف من صنعهم". (طالع التفاصيل)

وقال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "إذ كانت الكرة المصرية ستكون عائق أمام المرحلة الانتقالية للدولة، فعلى المسؤولين تجميد النشاط".

وأضاف خلال تصريحات مع قناة الحياة "أنا انتمي ومسؤول عن مؤسسة رياضية كبيرة وأعي تماما ما أقوله".

وأكمل حديثه قائلا: "ما حدث كان أمام العديد من المنشأت السياحية. ويجب تطبيق القانون".

شاهد تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي

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فيديو اليوم السابع

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