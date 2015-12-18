تحقيق في الجول – نجوم الأهلي يجيبون: هل أثر الأولتراس على هزيمة سموحة؟

حاصرت مجموعة أولتراس أهلاوي حافلة الأهلي قبل مواجهة سموحة مما أدى لتأخير انطلاق المباراة ساعتين.. الأمر الذي جعل المجموعة المساندة في موضع اتهام من مسؤولي النادي الأحمر.

وتأخرت انطلاق مباراة الأهلي مع سموحة في ملعب بتروسبورت لمدة ساعتين بسبب منع الأولتراس حافلة الفريق الأحمر من التحرك من أمام الفندق بحسب تأكيد جمال جبر المتحدث الرسمي للنادي.

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وخسر الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بالجولة الثامنة مما جعل علامات استفهام تشير حول ثلاثة نقاط. (الأولتراس – معسكر الإمارات – بيسيرو واللاعبين)

ويحقق FilGoal.com من خلال تصريحات مسؤولي الأهلي الرسمية وبعض نجوم القلعة الحمراء السابقين حول النقاط الثلاثة:

والتالي حول السؤال.. هل تسبب أولتراس أهلاوي في خسارة سموحة بثلاثية نظيفة؟

الإجابة الرسمية

يقول جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما حدث أمام الفندق قبل اللقاء هو سبب الهزيمة".

وأكد كلامه محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة الأهلي قائلا لـFilGoal.com: "اللاعبون تأثروا كثيرا بما حدث أمام الفندق وهؤلاء ليسوا من جمهور الأهلي.. لا يعقل أن يكونوا سببا في خسارة الفريق".

الإجابة غير الرسمية

سأل FilGoal.com ثلاثة من نجوم النادي الأهلي هم أسامة حسني وربيع ياسين ومحمد فاروق.

يقول أسامة حسني: "أحداث الفندق أكيد أثرت على الفريق.. ولأول مرة يتحول ضغط الجماهيري للسلب على اللاعبين".

وأضاف "لم أشاهد في مسيرتي مع الأهلي أن تحول الجمهور لعامل ضغط سلبي للاعبين.. وهذا ما حدث".

أما ربيع ياسين فقال لـFilGoal.com: "أحداث الفندق من الوارد أن تؤثر على الفريق لكن ليس بهذه النتيجة لأن هذا هو الأهلي وكل عوامل الفوز متاحة".

ثم استدرك "بشكل عام الأولتراس ظاهرة سيئة ومن أسباب هدم الأهلي".

محمد فاروق نجم الأهلي السابق يقول لـFilGoal.com: "كنت أشاهد المباراة وراهنت على أننا سنخسر من البداية بهدفين نظيفين لأنني لاحظت تراجع الأداء مبكرا".

رأي محايد

يقول حسن المستكاوي لـFilGoal.com: "لم أشاهد في حياتي أن جمهور يقف أمام حافلة فريقه ويمنعها من الوصول للملعب".

وأضاف "خطأ وما حدث مرفوض تماما وتسبب في توتر اللاعبين ولا يمكن أن يحب شخص فريقه لدرجة تجعله يخسر".

وتابع "اختصار جمهور الكرة في الأولتراس خطأ لا وجه للمقارنة.. لأن الأولتراس ولو بالآلاف فجمهور الكرة بالملايين".

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