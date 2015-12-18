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المستشارة الإعلامية للرئاسة السورية : الحديث عن مستقبل الأسد غير منطقى

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المستشارة الإعلامية للرئاسة السورية : الحديث عن مستقبل الأسد غير منطقى المستشارة الإعلامية للرئاسة السورية : الحديث عن مستقبل الأسد غير منطقى
اعتبرت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة السورية ، أن أى حديث عن مستقبل الرئيس بشار الأسد غير منطقى ، ويعد تدخلا فى الشأن الداخلى للبلاد وحق المواطنين فى تقرير مصيرهم.

وأضافت خلال تصريحات لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الجمعة أنه من غير المنطقى أن تتحدث أية دولة عن بقاء أو رحيل أى رئيس دولة أخرى، هذا غير منطقى ، لكن ما يعد منطقيا هو أن يكون هناك حوار بين والمعارضة للحديث عن الدستور وإنشاء حكومة وحدة وطنية.

وأكدت شعبان استعداد بلادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع المعارضة وإيجاد الحل السياسى الذى ينهى الأزمة الحالية بالبلاد ، وقالت " للأسف الشديد فإن الإعلام الغربى يتخذ موقفا ضد الحكومة بل ويدعم من يحملون السلاح ويرتكبون الجرائم والذين سيصلون لاحقا إلى بوابات أوروبا ويفعلون الأشياء ذاتها التى يفعلونها على أراضى بلادنا".
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