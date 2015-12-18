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مجلس الأمن يقر بالإجماع خطة لإحلال السلام فى سوريا

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مجلس الأمن يقر بالإجماع خطة لإحلال السلام فى سوريا مجلس الأمن يقر بالإجماع خطة لإحلال السلام فى سوريا
تبنى مجلس الأمن الدولى الجمعة بالإجماع قرارا يدعم خطة طموحة لحل الأزمة فى سوريا وإنهاء الحرب الدائرة فى هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات.

وينص القرار على ان تجرى "فى مطلع يناير مفاوضات بين النظام السورى والمعارضة" حول عملية انتقال سياسى تنهى الحرب فى سوريا.

ورحب وزير الخارجية الأميركى جون كيرى بتبنى القرار، معتبرا إنه يرسل "رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل فى سوريا".
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