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نائب دائرة الزقازيق ينظف شوارع المدينة

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نائب دائرة الزقازيق ينظف شوارع المدينة نائب دائرة الزقازيق ينظف شوارع المدينة
قام الدكتور خالد عراقى نائب دائرة الزقازيق بالشرقية، بالمشاركة أمس الجمعة فى تنظيف الشوارع بنفسه ضمن حملة نظافة فى شوراع المدينة.

كان النائب أطلق دعوة عبر صفحتة الرسمية على فيس بوك قبل أيام، تحت عنوان "انا هبدأ اتغير"، والتي دعا فيها الأهالى و الشباب للمشاركة بتنظيف الشوارع ورفع القمامة المتراكمة، والتى لقت إستسحان من الجمهور.
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