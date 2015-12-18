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رسالة دكتوراه بـ"سوهاج": 25 يناير أعادت ثقة الشباب فى المشاركة السياسية

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رسالة دكتوراه بـ"سوهاج": 25 يناير أعادت ثقة الشباب فى المشاركة السياسية رسالة دكتوراه بـ"سوهاج": 25 يناير أعادت ثقة الشباب فى المشاركة السياسية
حصل الباحث فى كلية الآداب جامعة سوهاج إيهاب إسماعيل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف عن رسالته "أزمة الثقة وعلاقتها بالاغتراب السياسى لدى الشباب الجامعى.

وكشفت الرسالة معاناة الشباب المصرى من أزمة الثقة المرتبطة بالاغتراب السياسى لدى الشباب الجامعى على وجه الخصوص، وانخفاض الثقة فى إدارة الانتخابات البرلمانية يؤدى إلى الإحساس بعدم جدوى الأحزاب السياسية ومن ثم إلى العزلة السياسية، نتيجة عدم إيمان الشباب الجامعى بجدوى محاولات التأثير فى عملية اتخاذ القرار.

وأشار الباحث إلى دور تغييرات ثورة 25 يناير فى إعادة الثقة لدى الشباب الجامعى على كل المستويات "الشخصية، التقليدية، الحديثة" وعلى مستوى مؤسسات الدولة، وأن الشباب الجامعى يفتقد الثقة فى المستقبل السياسى بوصفه غير مستقر ومتغير بشكل سريع وأن نظرة الشباب الجامعى للمستقبل السياسى تميل للتشاؤم وعدم وضوح الرؤية والاستسلام للواقع، حيث تبين أن الذكور أكثر ثقة من الإناث والريف أكثر ثقة من الحضر وأن طلاب الكليات النظرية أكثر ثقة من طلاب الكليات العملية.

وقال الدكتور إيهاب إسماعيل: إن مفهوم الثقة فى ذهن الشباب هو الإيمان بالكفاءة والإخلاص الناتجين عن السمعة والخبرات السابقة، وأن شبكات الثقة التقليدية تؤثر على السلوك السياسى للشباب بداية من المشاركة الانتخابية والمشاركة الحزبية، حيث تدعم المشاركة الانتخابية وتُضعف المشاركة الحزبية.

وضمت لجنة تقييم الرسالة كلا من الدكتور عبد الرءوف أحمد الضبع أستاذ علم الاجتماع بجامعة بسوهاج، والدكتور صابر محمد عبد ربه أستاذ مساعد ورئيس قسم علم الاجتماع بسوهاج، والدكتور عبد الرحيم تمام أبو كريشة عميد كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان، والدكتور مصطفى مرتضى على أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا جامعة عين شمس.

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مصر 365