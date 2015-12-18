بالصور..رئيس شركة مياه القناة يقرر إحلال وتجديد محطتى صرف صحى بالقنطرة شرق

قرر المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى إحلال وتجديد محطتى 1 و3 صرف صحى بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، نظرا لتردى حالتهما واتخاذ الإجراءات لنقل تبعيتهما، وتم استدعاء 8 سيارات تقوم بنزح المياه المتراكمة والناتجة عن زيادة منسوب الصرف فى المحطات.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس شركة مياه القناة للمحطتين والتى تقوم بتشغيلهما شركة المقاولون العرب بحضور المهندس أبو السعود جهلان، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز القنطرة شرق والمهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع الإسماعيلية ورئيس قطاع التشغيل والصيانة ومديرو عموم الأمن والعلاقات العامة.

وأكد المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة على أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه تابع كل الخطوات الجارى اتخاذها لعودة الأمور إلى طبيعتها وإصلاح المحطات.



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