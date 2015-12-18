أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..رئيس شركة مياه القناة يقرر إحلال وتجديد محطتى صرف صحى بالقنطرة شرق

Google+ Print
بالصور..رئيس شركة مياه القناة يقرر إحلال وتجديد محطتى صرف صحى بالقنطرة شرق بالصور..رئيس شركة مياه القناة يقرر إحلال وتجديد محطتى صرف صحى بالقنطرة شرق
قرر المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى إحلال وتجديد محطتى 1 و3 صرف صحى بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، نظرا لتردى حالتهما واتخاذ الإجراءات لنقل تبعيتهما، وتم استدعاء 8 سيارات تقوم بنزح المياه المتراكمة والناتجة عن زيادة منسوب الصرف فى المحطات.

اليوم السابع -12 -2015

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس شركة مياه القناة للمحطتين والتى تقوم بتشغيلهما شركة المقاولون العرب بحضور المهندس أبو السعود جهلان، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز القنطرة شرق والمهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع الإسماعيلية ورئيس قطاع التشغيل والصيانة ومديرو عموم الأمن والعلاقات العامة.

اليوم السابع -12 -2015

وأكد المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة على أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه تابع كل الخطوات الجارى اتخاذها لعودة الأمور إلى طبيعتها وإصلاح المحطات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365