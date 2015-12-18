نائب برلمانى: الشعب ينتظر قانون انتخابات المجالس المحلية

قال النائب البرلمانى، عصام عبد الله إن المجلس الحالى تقع على عاتقه الكثير من المشاكل والقوانين التى ولابد أن ينجزها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن ضمن القوانين التى ينتظرها الشارع، قانون انتخابات المجالس المحلية، وبعض التشريعات الاقتصادية المهمة التى ينتظرها المستثمر المحلى والأجنبى.

وعن الاتهامات التى توجه إلى كتلة دعم الدولة المصرية أشار فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن الكتلة هدفها دعم الدولة وليس تأييد الحكومة، مؤكّدًا أنه لا يوجد أحد مهما كان بعيدا عن المحاسبة، وأنه فى حال لم تلبِ أى حكومة طموحات الشعب، فسيكون مصيرها الاستجواب وسحب الثقة منها.