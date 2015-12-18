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حبس صاحب محل قطع غيار سيارات و سائق بالشيخ زايد لاتهامهما بسرقة سيارات

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حبس صاحب محل قطع غيار سيارات و سائق بالشيخ زايد لاتهامهما بسرقة سيارات حبس صاحب محل قطع غيار سيارات و سائق بالشيخ زايد لاتهامهما بسرقة سيارات
أمرت نيابة الشيخ زايد بأكتوبر، بحبس صاحب محل قطع غيار سيارات وسائق لاتهامهما بسرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث فرقة وسط أكتوبر، وضباط الشيخ زايد تفيد بقيام "محمد.ف" صاحب محل قطع غيار سيارات سبق اتهامه فى 3 قضايا و"إسلام.م" سائق سبق اتهامه فى 3 قضايا بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك.

وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبحوزتهما سيارة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارات وبيعها لعملائهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365