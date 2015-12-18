إخلاء سبيل أشهر قاصر إخوانى لضلوعه بالتحريض على العنف بالمطرية

قررت المستشار أحمد شعيب، وكيل نيابة المطرية، إخلاء سبيل عباده جمعه، 16 سنه، المعروف بـ"أشهر قاصر إخوانى"، بضمان محل إقامته، على خلفية إتهامه بالتظاهر والتحريض على العنف، بمنطقة المطرية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين إرتكاب جرائم "التظاهر بدون تصريح، الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، التحريض ضد مؤسسات الدولة، تعطيل الطرق والمواصلات، الدعوة للتظاهر، حيازة منشورات تحريضية" .

وكانت قوات أمن قسم شرطة المطرية، قد ألقت القبض على عدد من الأشخاص بعد ورود بلاغ مفاده إستعدادهم لتنظيم تظاهرة بمنطقة عين شمس، بدون تصريح .

يشار إلى أن عباده جمعه، قد سبق وتم إخلاء سبيله فى قضيتين أحداهما بنيابة أمن الدولة بكفالة 10 الأف جنيه، لإتهامه بحيازة أسلحة ومتفجرات، كما تم إخلاء سبيله فى قضية أخرى بنيابة أمن الدولة بتهمة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة .