وصفة طبيعية رائعة لتبييض الأسنان

تبييض الأسنان بطرق طبيعية

تبييض الأسنان بطرق طبيعية هو رغبة الكثيرين، خاصة من يعانون من الخوف من زيارة أطباء الأسنان، أو أولئك اللذين يتمتعون بأسنان لا تحتاج لتفتيح عميق، لذا يفيدهم بعض الطرق الطبيعية المنزلية لتبييض الأسنان.>الدكتور محمد عمر أخصائى طب الفم والأسنان، أوضح خلال حديثه عن طرق تبييض الأسنان الطبيعية والمنزلية الغير مكلفة، أن الكثيرمن الأطعمة تساعد على تبييض الأسنان كالفراولة التى تعمل على المدى البعيد مفعول السحر فى تحسين صحة الأسنان ولونها.

وتابع الدكتور محمد حديثه عن تبييض الأسنان بالطرق الطبيعية، موضحا أن الكربونات المتواجدة فى كل منزل، والتى لها استعمالات عدة، يمكن استخدامها فى تبييض الأسنان، من خلال وضع بضع من مسحوقها على الفرشاة، وغسيل الأسنان بشكل دائرى وبين الفواصل للأسنان والضروس، لتؤتى نتائج هائلة فى تبييض الأسنان وفى وقت محدود.

شروط تبييض الأسنان بطرق طبيعية بالكربونات

>ولكن، عاد أخصائى طب الفم والأسنان، ليحذر خلال حديثه عن تبييض الأسنان بطرق طبيعية بإستخدام الكربونات، من الإسراف فى استخدام الكربونات فى تبييض الأسنان، فلهذه الطريقة شروط، أهمها تفريش الأسنان بهدوء ودون قسوة أو ضغط على الأسنان، وكذلك تجنب المغالاة فى التبييض باستخدام الكربونات خلال اليوم، وذلك لحماية طبقة الجير الحامية للأسنان والضروس من التعرى، والضعف وإمكانية التكسر أو التهشم.

وتابع أخصائى الفم حديثه عن تبييض الأسنان بالطرق الطبيعية كإستخدام الكربونات، موضحا أنه يمكن اللجوء لهذه الطريقة مرة أسبوعيا، وليس يوميا كما يخطئ البعض، مع ضرورة المضمضة الجيدة بالمياه بعد إستخدامها، ويحذر على من يعانون التهابا باللثة أو اللثة النازفة، أو اللثة الحساسة من إستخدام الكربونات فى تبييض الأسنان، حتى لا يعانون نزيفا أو التهابا مضاعفا باللثة يؤلمهم، ويفضل استشارة المختص قبل استخدام الكربونات.