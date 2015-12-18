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بالصور.. حركة الصابرين تعلن مسئوليتها عن تفجير عبوة فى دورية إسرائيلية

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بالصور.. حركة الصابرين تعلن مسئوليتها عن تفجير عبوة فى دورية إسرائيلية بالصور.. حركة الصابرين تعلن مسئوليتها عن تفجير عبوة فى دورية إسرائيلية
أعلنت حركة الصابرين مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة فى دورة عسكرية إسرائيلية حاولت الاقتراب من السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء الأربعاء الماضى.

وقالت حركة الصابرين فى بيان صحفى، نشر على موقعها الإلكترونى، مساء اليوم الجمعة، إن الانفجار نتج عنه قتل جندى إسرائيلى وإصابة آخر إصابة بالغة بعد أن تم تحقيق إصابة مباشرة فى الدورية.

وحركة "الصابرين" هى حركة فلسطينية تميل للمذهب الشيعى ظهرت عقب انشقاق بعض عناصرها عن حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين عام 2014، وتضم نخبة من المنشقين عن حركة الجهاد الإسلامى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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