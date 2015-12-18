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الفوج الأول من السودانيين المبعدين من الأردن يصل إلى الخرطوم

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الفوج الأول من السودانيين المبعدين من الأردن يصل إلى الخرطوم الفوج الأول من السودانيين المبعدين من الأردن يصل إلى الخرطوم

>وصل إلى مطار الخرطوم الدولى اليوم الجمعة، الفوج الأول من السودانيين المبعدين من المملكة الأردنية الهاشمية، ويبلغ عددهم 159 شخصا بجانب 5 أسر، من جملة 800 سودانى، سيتم ترحيلهم من عمان تباعا لمخالفتهم إجراءات الهجرة.

وأكد نائب أمين عام جهاز شئون المغتربين بالسودان عبد الرحمن سيد أحمد، الذى استقبل العائدين بمطار الخرطوم اليوم، حرص الجهاز على القيام بدوره تجاه قضايا السودانيين بالخارج، مشيرا إلى أن الهجرة أصبحت حراكا عالميا تحرص كل دول العالم على ضبطه وفق ما يتماشى مع قوانينها ونظمها.

وأضاف " إن عودة المبعدين تمثل تجسيدا لواقع الهجرة غير الممنهجة فى ظل الضوابط العالمية".
>كان المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير على الصادق قد قال، فى تصريح أمس، " إن السودان ينتظر موافقة المملكة الأردنية، حتى يتم إرسال الطائرات التى ستقل العائدين".
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