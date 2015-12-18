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بالصور.. مجلس الأمن الدولى يتفق على نص مشروع قرار لدعم عملية السلام بسوريا

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بالصور.. مجلس الأمن الدولى يتفق على نص مشروع قرار لدعم عملية السلام بسوريا بالصور.. مجلس الأمن الدولى يتفق على نص مشروع قرار لدعم عملية السلام بسوريا

>قال دبلوماسيون اليوم الجمعة إن الدول الخمسة دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى اتفقت على نص مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام فى سوريا.

اليوم السابع -12 -2015

وأضاف المسؤولون فى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أنه من المتوقع أن يقر مجلس الأمن فى وقت لاحق من اليوم الجمعة مسودة القرار.

اليوم السابع -12 -2015

واجتمعت القوى العالمية فى وقت سابق اليوم فى مدينة نيويورك الأمريكية للمضى قدما فى خطة مبدئية لتحقيق وقف لإطلاق النار فى سوريا، وتسعى الدول الداعمة لطرفى الصراع السورى لتضييق الفجوات الكبيرة التى تقف فى طريق تقدم عملية السلام.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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