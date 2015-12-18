بالصور.. مجلس الأمن الدولى يتفق على نص مشروع قرار لدعم عملية السلام بسوريا

>قال دبلوماسيون اليوم الجمعة إن الدول الخمسة دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى اتفقت على نص مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام فى سوريا.

وأضاف المسؤولون فى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أنه من المتوقع أن يقر مجلس الأمن فى وقت لاحق من اليوم الجمعة مسودة القرار.

واجتمعت القوى العالمية فى وقت سابق اليوم فى مدينة نيويورك الأمريكية للمضى قدما فى خطة مبدئية لتحقيق وقف لإطلاق النار فى سوريا، وتسعى الدول الداعمة لطرفى الصراع السورى لتضييق الفجوات الكبيرة التى تقف فى طريق تقدم عملية السلام.



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