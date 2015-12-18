مجلس الأمن يدعو الأمم المتحدة لبدء محادثات السلام فى سوريا يناير المقبل

>طالبت مسودة القرار، التى اتفقت عليها الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى فى وقت سابق اليوم /الجمعة/ حول سوريا، بجلب الحكومة السورية والمعارضة لمحادثات سلام بحلول أوائل يناير المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أنه من المتوقع أن يقر مجلس الأمن فى وقت لاحق من اليوم الجمعة مسودة القرار.

واجتمعت القوى العالمية فى وقت سابق اليوم فى مدينة نيويورك الأمريكية للمضى قدما فى خطة مبدئية لتحقيق وقف لإطلاق النار فى سوريا، وتسعى الدول الداعمة لطرفى الصراع السورى لتضييق الفجوات الكبيرة التى تقف فى طريق تقدم عملية السلام.

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