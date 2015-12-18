أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البيت الأبيض: أوباما يدعو إردوغان لسحب القوات التركية من العراق

Google+ Print
البيت الأبيض: أوباما يدعو إردوغان لسحب القوات التركية من العراق البيت الأبيض: أوباما يدعو إردوغان لسحب القوات التركية من العراق
قال البيت الأبيض فى بيان إن الرئيس باراك أوباما حث نظيره التركى طيب إردوغان فى محادثة هاتفية اليوم الجمعة على "نزع فتيل التوتر" مع العراق بمواصلة سحب القوات التركية من شمال العراق.

وتابع البيت الأبيض أن الرئيسين بحثا أيضا الحرب ضد تنظيم داعش فى سوريا بما فى ذلك الجهود المبذولة لدعم المعارضة المعتدلة فى هذا البلد الذى تمزقه الحرب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365