البيت الأبيض: أوباما يدعو إردوغان لسحب القوات التركية من العراق

قال البيت الأبيض فى بيان إن الرئيس باراك أوباما حث نظيره التركى طيب إردوغان فى محادثة هاتفية اليوم الجمعة على "نزع فتيل التوتر" مع العراق بمواصلة سحب القوات التركية من شمال العراق.

وتابع البيت الأبيض أن الرئيسين بحثا أيضا الحرب ضد تنظيم داعش فى سوريا بما فى ذلك الجهود المبذولة لدعم المعارضة المعتدلة فى هذا البلد الذى تمزقه الحرب.

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