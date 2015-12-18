البيت الأبيض: أوباما يدعو إردوغان لسحب القوات التركية من العراق

قال البيت الأبيض فى بيان إن الرئيس باراك أوباما حث نظيره التركى طيب إردوغان فى محادثة هاتفية اليوم الجمعة على "نزع فتيل التوتر" مع العراق بمواصلة سحب القوات التركية من شمال العراق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتابع البيت الأبيض أن الرئيسين بحثا أيضا الحرب ضد تنظيم داعش فى سوريا بما فى ذلك الجهود المبذولة لدعم المعارضة المعتدلة فى هذا البلد الذى تمزقه الحرب.
وتابع البيت الأبيض أن الرئيسين بحثا أيضا الحرب ضد تنظيم داعش فى سوريا بما فى ذلك الجهود المبذولة لدعم المعارضة المعتدلة فى هذا البلد الذى تمزقه الحرب.
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