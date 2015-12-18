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' أمير الكويت طلب مصافحة أبو تريكة بعد موقفه الرائع '

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' أمير الكويت طلب مصافحة أبو تريكة بعد موقفه الرائع ' ' أمير الكويت طلب مصافحة أبو تريكة بعد موقفه الرائع '

كشف الإعلامي المصري أحمد الطيب عن سبب مصافحة صباح الأحمد الجابر أمير الكويت للنجم المصري محمد أبو تريكة، والتقاط صورة معه.

وأظهرت الكاميرات، محمد أبو تريكة يصافح أمير الكويت بين شوطي المباراة التي جمعت منتخب الكويت مع منتخب العالم من اللاعبين القدامى.

وكانت المباراة في افتتاح استاد جابر الدولي في الكويت، والذي سيتسع لـ 60 ألف متفرج.

و فاز منتخب نجوم الكويت على حساب منتخب نجوم العالم برباعية مقابل هدفين في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية بمشاركة محمد أبو تريكة. (طالع التفاصيل)

أحمد الطيب كتب على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" أن أبو تريكة رفض تقاضي أجرا عل حضوره للمباراة، ومؤكدا أن التواجد في حفل لبلد شقيق هو فخر ليه ولا يريد منه أجرا ماليا".

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تكريم أبو تريكة ضمن الاحتفالية الكويتية

Posted by FilGoal.com on Friday, December 18, 2015

الأمر الذي أسعد أمير الكويت ودعاه لطلب التقاط صورة مع أبو تريكة، تقديرا لسلوكه الطيب.

على مسئوليتى - مهرجان إفتاح ( استاد جابر ) بالكويت الذى شهد مشاركة نجوم العالم ( ديلبيرو و بيكهام و فيجو و روبيرتو كارل...

Posted by Ahmed Eltayeb on Friday, December 18, 2015

أبو تريكة شارك في المباراة لفترة وجيزة خلال أحداث شوط المباراة الثاني.

شاهد لقطة نزول أبو تريكة

ومن جانبه، أبدى محلل قناة الكويت الرياضية طارق الجلاهمة غضبه من عدم مشاركة تريكة لفترة أطول، مؤكدا أنه كان يستحق للعب فترة أطول من اللقاء.

شاهد كلام المحلل الكويتي عن أبو تريكة

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