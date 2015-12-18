تعرفى على أهمية النوم لصحة طفلك

النوم لا يقل أهمية عن الغذاء وممارسة الرياضة لنمو وتطور الطفل، لذا فى حالة تجنب الطفل عدد ساعات النوم المحددة والصحية فقد تؤثر سلبيًا على صحته وقدرته على التركيز. النوم مصدر للطاقة:

>ووفقًا للموقع الالكترونى The times of india الهندى، فإن النوم يعمل كمصدر للطاقة التى تحافظ على سلامة العقل والهدوء، بالأخص عند الأطفال صغار السن لأنه فى مرحلة النمو، قلة النوم تتسبب فى سوء الحالة المزاجية وجعلهم أكثر عصبية وتؤثر أيضًا على صحتهم العقلية، وبالنسبة لأهمية النوم على الصحة العقلية للأطفال، يساعد على تقوية التركيز وجعلهم أكثر نشاطا فى المدرسة ويركزون بشكل أفضل. النوم يعمل على تقوية المناعة:

>حسبما جاء فى التقرير عن أهمية النوم عند الأطفال، يساعد على تقوية المناعة عند الأطفال، لأن قلة النوم تضعف المناعة عند الأطفال، مما يكون أكثر عرضة للإصابة بالبرد والأمراض الفيروسية، وأظهرت الدراسات أن عدم نوم الأطفال ثمانى ساعات يوميا تجعلهم أكثر عرضة ثلاث مرات للإصابة بالزكام. النوم يجعل الطفل أكثر تركيزا:

>ووفقا للباحثين، فإن أخذ وقت كافٍ من النوم عادة يجعل الأطفال يستخدمون من 3 إلى 4 مناطق بالدماغ لإكمال المهمة، وفى حالة قلة النوم يكون الطفل أقل تركيزا وغير فعال، فإذا كان طفلك ينام أقل من سبع ساعات كل ليلة فيكون له تأثير كبير فى قدرته على التركيز. البقاء فى صحة جيدة:

>وأشار الباحثون فى كلية الطب بجامعة هارفارد، أن الأطفال الصغار الذين ينامون أقل من 12 ساعة يوميا من المرجح أن تكون زيادة الوزن فى سن الثلاثة، وبالتالى قلة النوم يمكن أن تحرض على زيادة الوزن عند الطفل والسمنة.

شبكةعيونالإخبارية

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