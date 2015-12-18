مدير الإدارة التعليمية بالقنطرة يطالب بإنهاء النزاع حول التعدى على أرض الإدارة

طالب محمد صلاح بربرى مدير عام الإدارة التعليمية بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بسرعة إنهاء النزاع حول أرض الإدارة التعليمية، والتى تم التعدى عليها.

ولفت إلى أن الأرض مساحتها أكثر من 600 متر فى قلب الكتلة السكنية، ومع أنها مخصصة لمبنى الإدارة، إلا أن مجلس المدينة استخرج رخصتين عليها لمواطنين مما أخر مشروع بناء مبنى جديد للإدارة.

وأكد محمد صلاح لـ "اليوم السابع"، على ضرورة تدخل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية لحسم النزاع، ومعاقبة من تلاعبوا بالأرض لسرعة بناء المقر.

وأشار صلاح إلى أنه لابد من سرعة بناء مدارس البناهوة وفاطمة الزهراء والشهيد خيرى، وكذلك الانتهاء من بناء جناح جديد بمدرسة القنطرة غرب الابتدائية حتى تكون فترة واحدة بدلا من فترتين حاليا، خاصة أن كثافة التلاميذ تصل لـ60 تلميذا فى الفصل، وأشاد مدير الإدارة التعليمية بحالة الانضباط فى المدارس واستعدادها لامتحانات نصف العام.