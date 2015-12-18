أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شركة أدوية شهيرة تغير اسمها بسبب «داعش»

Google+ Print
شركة أدوية شهيرة تغير اسمها بسبب «داعش» شركة أدوية شهيرة تغير اسمها بسبب «داعش»

قالت شركة إيزيس فارما، اليوم الجمعة، إنها ستغير إسمها لتتفادى الخلط بينه وبين الاسم المختصر بالحروف اللاتينية لتنظيم “الدولة الإسلامية” (‭‭‭ISIS‬‬‬) وذلك بعد ان عكفت على بحث هذا الأمر معظم العام الحالي.

وقالت الشركة المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية إنها ستغير إسمها إلى أيونس فارما IONS .

وقالت سارة بويس رئيس العمليات بالشركة لرويترز “كانت مناقشة مستمرة معظم العام الجاري.”

أضافت قائلة “عندما تتحدث عن الشركة فإنك تريد أن يفكر الناس على الفور في العمل المدهش الذي تقوم به لإيصال الأدوية… إلى المرضى… وليس كإسم مشابه بائس مشؤوم.”

وهبط سعر سهم الشركة نحو أربعة بالمئة في أول يوم للتداول بعد هجمات باريس التي أعلن تنظيم الدولة المسؤولية عنها.

وتطور الشركة أدوية لعلاج عدد كبير من الأمراض من بينها السرطان وأمراض القلب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا