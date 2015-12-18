بالفيديو - المحلل الكويتي الشهير معاتبا كابيلو: يجب أن يأخذ الأسطورة أبو تريكة حقه

عاتب طارق الجلاهمه المحلل الكويتي الشهير في شبكة قنوات beINSports فابيو كابيلو بسبب استبداله لمحمد أبو تريكة بعد 10 دقائق فقط من مشاركته.

و فاز منتخب نجوم الكويت على حساب منتخب نجوم العالم برباعية مقابل هدفين في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية بمشاركة محمد أبو تريكة. (طالع التفاصيل)

وجلس أبو تريكة على مقاعد البدلاء بجوار رونالدينيو وروبيرت بيريز في الشوط الأول قبل أن يشارك بدلا من دوايت يورك.

وبمجرد نزوله أرض الملعب تلقى أبو تريكة تحية خاصة من الجماهير.

شاهد لقطة نزول أبو تريكة

وبعد أقل من 10 دقائق خرج محمد أبو تريكة قبل أن تظهر صافرات الاستهجان من قبل الجماهير ضد فابيو كابيلو مدرب نجوم العالم في تلك المباراة.

وعن ما حدث قال المحلل الكويتي الشهير عقب المباراة: "أبو تريكة أسطورة لا يقل عن أي أسطورة شاركت في المباراة".

وأصاف خلال ظهوره مع قناة الكويت الرياضية "كان يجب أن يأخذ حقه وأن يستمر في الملعب لمدة أطول".

وأتم "هو أسطورة ووجه مشرقة للكرة العربية والإفريقية".

شاهد كلام المحلل الكويتي عن أبو تريكة