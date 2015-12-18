تحقيق في الجول – نجوم الأهلي يجيبون: ما حجم تأثير بيسيرو واللاعبين في هزيمة سموحة؟

للمباراة الثانية على التوالي يخسر الأهلي بقيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني لكن هذه المرة بثلاثية نظيفة أمام سموحة على ملعب بتروسبورت.

وتأخرت انطلاق مباراة الأهلي مع سموحة في ملعب بتروسبورت لمدة ساعتين بسبب منع الأولتراس حافلة الفريق الأحمر من التحرك من أمام الفندق بحسب تأكيد جمال جبر المتحدث الرسمي للنادي.

وخسر الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بالجولة الثامنة مما جعل علامات استفهام تشير حول ثلاثة نقاط. (الأولتراس – معسكر الإمارات – بيسيرو واللاعبين)

ويحقق FilGoal.com من خلال تصريحات مسؤولي الأهلي الرسمية وبعض نجوم القلعة الحمراء السابقين حول النقاط الثلاثة:

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والتالي حول السؤال.. هل تسبب بيسيرو واللاعبين في هزيمة الأهلي بثلاثية؟

الإجابة الرسمية

قال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com يوم الجمعة: "من المبكر جدا الحكم على المدرب.. أنا عضو في الجهاز لكن بصفة عامة هذه تجربة يتم تقييمها بالنتائج طويلة الأجل".

وأضاف "لا نحاسب بالقطعة.. لكن بمعدل النتائج والأداء ككل. وإن كان حقق الفوز لاختلفت آراء الناس وسيشيدون به".

"لا يصح أن نحكم على بيسيرو الآن.. الهزيمة كبيرة بلا أدنى شك ولا يصح أن أقول إنها عادية.. النتيجة غير عادية لكن لن نقف عندها والوقوف كثيرا هنا خطر".

نجوم الأهلي

سأل FilGoal.com ثلاثة من نجوم النادي الأهلي هم أسامة حسني وربيع ياسين ومحمد فاروق.

وقال حسني: "عندما كنا لاعبين ونخسر مثل هذه المباريات كنا ننتظر للمباراة المقبلة لكي نعوّض الهزيمة".

وتابع "هذه المرة النتيجة ثقيلة خصوصا أن الأهلي خسر من المقاصة بجانب فقدانه الدوري الموسم الماضي".

وأشار "الأداء سيء وهناك أخطاء في خطة بيسيرو من حيث التمركز، عموما لا نريد أن نتعجل في الحكم عليه ولابد من منحه فرصة مثل جاريدو".

أما ربيع ياسين يقول لـFilGoal.com: "الأهلي ظهر مهلهلا وأداء المدير الفني لم يكن موجودا".

"لا يمكن أن تدخل الامتحان وتترك الورقة فارغة تماما.. هذا ما فعله بيسيرو وبصمته لم تظهر على الفريق. بيسيرو لم يصنع أي شيء".

أما رأي محمد فاروق فيقول: "نوعية اللاعبين الموجودين في الأهلي مع كامل احترامي لم تحدث من قبل في تاريخه.. مدرب (نُص نُص ولاعيبة نُص نُص) لابد أن يظهر ما حدث أمام سموحة".

وأضاف فاروق "لو وُجد مدرب سيء مع لاعبين جيدين لن تظهر الأخطاء".

وتابع "الجيل الحالي تسبب في إزالة رهبة المنافسين من الأهلي.. وهناك خلل واضح في منظومة الكرة بالنادي وأيضا على مستوى الناشئين".

رأي محايد

وسأل FilGoal.com حسن المستكاوي المحلل الفني ورئيس نادي وادي دجلة حول بيسيرو.

فأجاب قائلا: "هو مدرب عادي.. مثله مثل كثير من المدربين ليس جوارديولا أو أنشيلوتي أو مورينيو".

وأضاف "لم أشاهد له بصمة مع الفريق وأحتاج 10 مباريات على الأقل لأحكم عليه.. لكن أمام سموحة لم ألاحظ أنه قام بشيء جديد".

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