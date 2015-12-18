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بالفيديو.. أبو تريكة يلتقط صورًا تذكارية مع أمير الكويت

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بالفيديو.. أبو تريكة يلتقط صورًا تذكارية مع أمير الكويت بالفيديو.. أبو تريكة يلتقط صورًا تذكارية مع أمير الكويت

كرم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،  اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، بعد مشاركة الأخير في المباراة الودية الدولية التي جمعت منتخبي الكويت ونجوم العالم، بمناسبة افتتاح استاد جابر الدولي.

وظهر أبوتريكة، خلال مقطع تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مبتسما بعد انتهاء المباراة برفقة أمير الكويت خلال مصافحة جمعتهما، إضافة إلى حرص أبو تريكة على التقاط صورا تذكارية مع أمير الكويت.

 وعبر جماهير الكرة المصرية، عن سعادتهم باللقطة التي جمعت “الماجيكو” باميسر الكويت، التي تثبت جدارة أبوتريكة بهذا التكريم المعنوى لما قدمه للكرة المصرية والعربية.

وفاز منتخب الكويت، على نجوم العالم بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، في مباراة افتتاح استاد جابر في دولة الكويت.

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