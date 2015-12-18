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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على جميع المحافظات.. غدًا

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على جميع المحافظات.. غدًا الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على جميع المحافظات.. غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد غدًا السبت، يصاحبه سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على مناطق بالوجه البحرى، والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وقال خبراء الأرصاد إن طقس الغد سيكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون مضطربة، حيث تشهد ارتفاع الموج من مترين إلى 4 أمتار ونصف المتر، أما البحر الأحمر فترتفع أمواجه من متر ونصف المتر إلى مترين، مما لا يسمح بالقيام بالأنشطة البحرية.

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