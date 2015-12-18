«أبوتريكة» يرفض تقاضي نصف مليون مقابل مشاركته فى افتتاح ستاد جابر والأمير يطلب مصافحته تقديرا له

كشف المعلق الرياضي الشهير أحمد الطيب، عن رفض محمد أبو تريكة، تقاضي أي مقابل مادي نظير مشاركته في حفل افتتاح ستاد جابر الدولي.

وكان أبو تريكة شارك رفقة بعض من نجوم العالم السابقين في مباراة ودية بافتتاح الملعب.

وقال الطيب «كان لأبو تريكة موقفا عظيما بعدما اعتذر عن تقاضي أي مقابل مادي مقابل مشاركته»،وتابع «على مسئوليتي الشخصية، تم عرض مبلغ 50 ألف يورو على اللاعب -نحو 500 ألف جنيه- مقابل مشاركته في المباراة، لكنه اعتذر عن قبول أي مبلغ”، مضيفا “موقف عظيم يدعو للفخر».

وختم «أمير الكويت طلب مصافحة أبو تريكة بين شوطي المباراة تقديراً لتاريخه».