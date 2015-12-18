أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - نجوم العالم ضد الكويت.. أبو تريكة يشارك وتحية خاصة من الجميع وصافرات استهجان لخروجه

Google+ Print
بالفيديو - نجوم العالم ضد الكويت.. أبو تريكة يشارك وتحية خاصة من الجميع وصافرات استهجان لخروجه بالفيديو - نجوم العالم ضد الكويت.. أبو تريكة يشارك وتحية خاصة من الجميع وصافرات استهجان لخروجه

شارك الأسطورة محمد أبو تريكة في الشوط الثاني من لقاء نجوم العالم ضد نجوم الكويت وسط تصفيق وتحية كل من في الملعب.

محمد أبو تريكة يشارك ضمن احتفالية كويتية ضخمة في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية.

نجوم العالم ضد نجوم الكويت.

وجلس أبو تريكة على مقاعد البدلاء بجوار رونالدينيو وروبيرت بيريز في الشوط الأول قبل أن يشارك بدلا من دوايت يورك.

وبمجرد نزوله أرض الملعب تلقى أبو تريكة تحية خاصة من الجماهير.

شاهد لقطة نزول أبو تريكة

وبعد أقل من 10 دقائق خرج محمد أبو تريكة قبل أن تظهر صافرات الاستهجان من قبل الجماهير ضد فابيو كابيلو مدرب نجوم العالم في تلك المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه