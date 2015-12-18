بالفيديو - نجوم العالم ضد الكويت.. أبو تريكة يشارك وتحية خاصة من الجميع وصافرات استهجان لخروجه

شارك الأسطورة محمد أبو تريكة في الشوط الثاني من لقاء نجوم العالم ضد نجوم الكويت وسط تصفيق وتحية كل من في الملعب.

محمد أبو تريكة يشارك ضمن احتفالية كويتية ضخمة في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية.

نجوم العالم ضد نجوم الكويت.

وجلس أبو تريكة على مقاعد البدلاء بجوار رونالدينيو وروبيرت بيريز في الشوط الأول قبل أن يشارك بدلا من دوايت يورك.

وبمجرد نزوله أرض الملعب تلقى أبو تريكة تحية خاصة من الجماهير.

شاهد لقطة نزول أبو تريكة

وبعد أقل من 10 دقائق خرج محمد أبو تريكة قبل أن تظهر صافرات الاستهجان من قبل الجماهير ضد فابيو كابيلو مدرب نجوم العالم في تلك المباراة.