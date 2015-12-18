أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير التعليم العالى يطمئن على رئيس جامعة الزقازيق عقب محاولة اغتياله

Google+ Print
وزير التعليم العالى يطمئن على رئيس جامعة الزقازيق عقب محاولة اغتياله وزير التعليم العالى يطمئن على رئيس جامعة الزقازيق عقب محاولة اغتياله

زار الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، ظهر اليوم الجمعة، مستشفى الزقازيق الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للدكتور عبد الحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق.

وكان رئيس الجامعة قد أصيب بأربعة طلقات من سلاح 9 مللى، ومن معاينة المظروف الذى استخدم فى الواقعة، تبين أنه نفس المظروف المستخدم فى الحوادث الإرهابية التى شهدتها الشرقية من قبل، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد بإصابة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، بأعيرة نارية من قبل مجهولين، وتبين من التحريات أنه أثناء خروج رئيس الجامعة من منزله بدائرة مركز الزقازيق، أطلق 3 ملثمين يستلقون دراجة بخارية أعيرة نارية ولاذا بالفرار، وتم نقله إلى مستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق وخضوعه لعملية جراحية.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا