وزير التعليم العالى يطمئن على رئيس جامعة الزقازيق عقب محاولة اغتياله

زار الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، ظهر اليوم الجمعة، مستشفى الزقازيق الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للدكتور عبد الحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق.

وكان رئيس الجامعة قد أصيب بأربعة طلقات من سلاح 9 مللى، ومن معاينة المظروف الذى استخدم فى الواقعة، تبين أنه نفس المظروف المستخدم فى الحوادث الإرهابية التى شهدتها الشرقية من قبل، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد بإصابة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، بأعيرة نارية من قبل مجهولين، وتبين من التحريات أنه أثناء خروج رئيس الجامعة من منزله بدائرة مركز الزقازيق، أطلق 3 ملثمين يستلقون دراجة بخارية أعيرة نارية ولاذا بالفرار، وتم نقله إلى مستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق وخضوعه لعملية جراحية.