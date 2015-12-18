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بيان للجبهة الشعبية يرفض استضافة تعليم الاسماعيلية للشاعر هشام الجخ

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بيان للجبهة الشعبية يرفض استضافة تعليم الاسماعيلية للشاعر هشام الجخ بيان للجبهة الشعبية يرفض استضافة تعليم الاسماعيلية للشاعر هشام الجخ
حالة غضب اجتاحت الأوساط السياسية والثقافية بالاسماعيلية، بسبب استضافة مديرية التربية والتعليم للشاعر هشام الجخ فى أمسية شعرية بمدرسة التكنولوجيا.

وأصدرت الجبهة الشعبية لتنمية بالاسماعيلية بيانا مساء اليوم، طالبت فيه بمحاسبة المسئولين بالتربية والتعليم لاستضافتهم هشام الجخ الذى هاجم الجيش فى أحد قصائده على حد قولهم.

وقال سليمان الحوت مؤسس الجبهة الشعبية لتنمية مصر، أن الجبهة ترفض استضافة الجخ الذى أساء للجيش فى إحدى قصائده، مطالبا اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية بالتدخل فورا لمسائلة وكيل الوزارة الذي سمح بتلك المهزلة حسب قوله.

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مصر 365

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