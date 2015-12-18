وزير الهجرة الكندى: سنستقبل 25 ألف لاجئ سورى قبل نهاية فبراير 2016

>أبلغ وزير الهجرة الكندى جون مالكوم اليوم وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق أن بلاده سوف تستقبل 10 آلاف سورى من لبنان والأردن وتركيا قبل نهاية عام 2015، وسيضاف إليهم 15 ألف آخرين قبل نهاية فبراير 2016، وستكون للبنان النسبة الأكبر من بينهم.

وأثنى الوزير الكندى ـ خلال لقائه اليوم بالمشنوق ـ على مساعدة وزارة الداخلية اللبنانية وأجهزتها فى تسهيل إنتقال آلاف النازحين السوريين من لبنان إلى كندا.

وأبدى مالكوم إمتنانه للحكومة اللبنانية على إستقبال وإيواء مئات آلاف السوريين منذ بدء الأزمة، وقال "إن لبنان من أكثر الدول التى تحملت عبء النزوح السورى رغم إمكاناته المحدودة".

>وأضاف " إن حكومة لبنان كانت متعاونة جدا لتسهيل هذه المهمة، وأنا شخصيا ممتن جدا للقاء الوزير الذى قدم لنا كل التسهيلات اللازمة".

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