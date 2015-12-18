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بالصور.. أوقاف الأقصر تعقد ثالث لقاء جماهيرى للتوعية بأخطار المخدرات

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بالصور.. أوقاف الأقصر تعقد ثالث لقاء جماهيرى للتوعية بأخطار المخدرات بالصور.. أوقاف الأقصر تعقد ثالث لقاء جماهيرى للتوعية بأخطار المخدرات
صرح الشيخ إسلام محمد الأزهرى المنسق الإعلامى لإدارة أوقاف بندر الأقصر أن المديرية عقدت، مساء اليوم الجمعة، ثالث اللقاءات الجماهيرية للتوعية بأخطار التدخين والمخدرات، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

بدأ اللقاء بمقدمة للشيخ شحات محمود سيد إمام مسجد الإيمان، تلاها كلمة مديرية أوقاف الأقصر ألقاها فضيلة الشيخ إسلام محمد الأزهرى نائب المنسق الإعلامى لمديرية أوقاف الأقصر، والتى تعرض من خلالها لمنهج القرآن والسنة النبوية فى التحذير والنهى عن الخمر أم الخبائث وما أدرجه النبى صلى الله عليه وسلم تحت الخمر من مسكرات ومخدرات ومفترات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "كل شراب أسكر فهو حرام"، وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر".

ثم تحدث الأستاذ محمد سيد المحاضر المدرب بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومشرف محافظتى الأقصر وجنوب سيناء، عن التدخين والمخدرات وأضرار كل منهما ودور الصندوق فى مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحضر اللقاء كل من الشيخ فراج حجازى سليم والشيخ شحات محمود سيد وجمع غفير من المصلين والمواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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