جوارديولا ينفي طرده لطبيب بايرن من مكتبه

(إفي): نفى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة ما تردد حول قيامه بطرد طبيب النادي فولكر براون من مكتبه عقب مباراة دارمشتادت في بطولة الكأس بعد نقاش حول قائمة الإصابات بالفريق.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة هانوفر غدا في الدوري الألماني "لطالما حاولت أن أكون شخصا لطيفا. لم أطرد أحدا من مكتبي من قبل".

وأضاف "آسف لكيكر ولكن المعلومة خاطئة" في إشارة إلى مجلة (كيكر) التي نشرت أنه قام بطرد براون من مكتبه.

وبحسب الصحيفة، اتهم جوارديولا براون عقب مباراة الفريق في كأس ألمانيا الثلاثاء أمام دارمشتادت بأنه المسئول الأول عن قائمة الإصابات الطويلة التي ضربت صفوف الفريق.

في المقابل، دافع براون عن نفسه متهما المدرب الإسباني بأنه هو المسئول لأنه يتعجل في الدفع باللاعبين العائدين لتوهم من الإصابة سواء في التدريبات أو المباريات دون الحصول على الإذن الطبي.

واضطر جوارديولا إثر هذا النقاش الحاد لطرد الطبيب من مكتبه داخل النادي قائلا بصوت عال إنه "لا يمكن العمل مطلقا بجدية هنا"، وفقا للمجلة.