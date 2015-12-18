تقارير - ريال مدريد مهتم بلاعب دينامو زغرب الصاعد

(إفي): أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن ريال مدريد الإسباني يتفاوض مع نظيره دينامو زغرب الكرواتي لشراء عقد لاعب الوسط الصاعد، أنتي كوريتش، والذي يراه الكثيرون أفضل المواهب الواعدة في الكرة الكرواتية في الوقت الراهن.

وأفادت صحيفة (جوتارنجي ليست) المحلية اليومية أن ممثلين عن النادي المدريدي تواجدوا خلال الأسبوع الحالي في الحانة المملوكة لعائلة اللاعب بالعاصمة الكرواتية بصحبة أحد لاعبي فالنسيا الإسباني السابقين ووكيل لاعبين كرواتي ومتخصص في سوق الانتقالات الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطراف المتداخلة في الصفقة عليها الانتظار قبل المضي قدما في عملية التفاوض لحين خروج المدير التنفيذي للنادي الكرواتي، زدرافكو ماميتش، من السجن بعد ادانته في قضية اختلاس.

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة "فيسيرنجي ليست" التي تصدر في مدينة زغرب أن ريال مدريد يقوم بجس النبض في الوقت الحالي لا سيما مع الأنباء المتداولة عن وجود عروض قوية للظفر بخدمات اللاعب الصاعد من جانب ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي.

وقام اللاعب، البالغ من العمر 18 عاما، بتوقيع عقد يمتد لخمس سنوات مع دينامو زغرب على الرغم من تصريحه في السابق بأنه غير سعيد نظرا للمعاملة التي يلقاها داخل أروقة النادي مفصحا في الوقت ذاته عن رغبته في الرحيل.