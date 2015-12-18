توني كرويس يعود لريال مدريد استعدادا لفاليكانو

(إفي): شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة عودة لاعب الوسط الألماني، توني كروس، وذلك بعد شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها ليعلن عن جاهزيته لمباراة الفريق المقبلة في الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم أمام رايو فايكانو بعد غد الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتدربت الكتيبة المدريدية في المدينة الرياضية بالنادي تحت قيادة المدرب رافائيل بنيتيز، وواصلت استعداداتها لمباراة الليجا المقبلة، حيث شهد المران انضمام بعض العناصر الشابة من الفريق الرديف أمثال ماركوس يورينتي وخوسيه كارلوس لازو، في الوقت الذي شارك فيه كروس في المران بعد تعافيه من نزلة البرد.

بينما أدى الثنائي كارباخال وفاران تدريبات فردية في إطار مواصلة برامجهم العلاجية للشفاء من إصاباتهم المختلفة.

بدأ المران بعمليات الإحماء ثم القيام ببعض التمارين الخاصة بالضغط والاستحواذ على الكرة، ثم عمل بعض التقسيمات في مساحات ضيقة من الملعب.

وبعد المران، اجتمع لاعبو فريقي كرة القدم والسلة بالنادي لتناول الغداء بمناسبة أعياد الميلاد وهو التقليد المعتاد داخل أروقته في تلك الفترة، وتبادل اللاعبون أطراف الحديث خلال هذه المناسبة واستعادوا ذكرياتهم مع فرقهم فضلا عن الاحتفال بفريق كرة السلة الذي صعد لدور الـ16 في بطولة الـ"يورو ليجا".

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب أندية الليجا برصيد 30 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن شريكي الصدارة برشلونة وأتلتيكو مدريد.