هيدينك يصل لندن تمهيدا للتعاقد مع تشيلسي

(إفي): يتواجد المدرب الهولندي جوس هيدنيك حاليا في لندن للتفاوض حول إمكانية توليه تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي رحل عن الفريق الخميس.

ومع ذلك لن يقود هيدنيك البلوز في مواجهة سندرلاند على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 17 بالبريميير ليج.

ولم يرتبط هيدنيك بأي فريق منذ رحيله عن تدريب المنتخب الهولندي بسبب نتائجه السيئة في مرحلة تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وسيتولى ستيف هولاند وإيدي نيوتن القيادة الفنية للفريق اللندني خلال مواجهة سندرلاند غدا السبت.

وكان الثنائي قد قاد مران الفريق اليوم الجمعة، بينما قد يتابع هيدنيك المباراة من المدرجات.

وسبق لهيدنيك تدريب تشيلسي بين فبراير ويونيو 2009 وقاده للتويج بلقب كأس انجلترا وبلوغ نصف نهائي دوري الابطال حين خرج أمام برشلونة.

وقال هيدنيك لشبكة (فوكس سبورتس) من هولندا "لا زال هناك تبادل انطباعات، ونقيم الوضع بشكل مناسب. من المحتمل أن نواصل الحديث طوال عطلة هذا الاسبوع".

وأضاف "لن أناقش التفاصيل اليوم. أولا أريد التأكد من كل شيء ومعرفة الوضع قبل أن اتخذ قرارا. وبخاصة فيما يتعلق بالأمور الفنية في النادي. أريد أن أحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات وأن نأخذ وقتنا".

وأكد المدرب الهولندي الذي سبق له قيادة فرق فالنسيا وريال مدريد وريال بيتيس وايندهوفن ومنتخبات تركيا وكوريا الجنوبية وروسيا وهولندا، أنه لن يتعجل في اتخاذ قرار بالموافقة على تدريب تشيلسي.

وقال "القرار قد يتخذ في ساعات أو أيام. لم تمض سوى 24 ساعة على رحيل جوزيه مورينيو".

وذكر أن إمكانية مشاهدة مباراة سندرلاند من المدرجات سيتوقف على محادثاته الاولية ونيته البقاء في لندن ومواصلة المفاوضات.