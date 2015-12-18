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بالفيديو الشوط الثاني- نجوم العالم 2-3 نجوم الكويت.. أبو تريكة يشارك ثم يخرج وبيريز يسجل

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بالفيديو الشوط الثاني- نجوم العالم 2-3 نجوم الكويت.. أبو تريكة يشارك ثم يخرج وبيريز يسجل بالفيديو الشوط الثاني- نجوم العالم 2-3 نجوم الكويت.. أبو تريكة يشارك ثم يخرج وبيريز يسجل

يقدم FilGol.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نجوم العالم ضد نجوم الكويت في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية.

وظهر اسم الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة مع نجوم العالم تحت قيادة كارلو أنشيلوتي وبجوار البرازيلي رونالدينيو وأليساندرو ديل بييرو وروبيرت بيريز ولويس فيجو وغيرهم من النجوم.

** أبو تريكة يخرج الآن وبيريز يسجل من عرضية بيكام

** نزول محمد أبو تريكة إلى أرض الملعب

** بدر المطوع وهدف ثاني لمنتخب نجوم الكويت ضد نجوم العالم، هدف ولا أروع

** فهد الهاجري وهدف التعادل لمنتخب نجوم الكويت

** الدقيقة 15 بيكام صناعة خرافية وفيجو هدف ولا أروع

** الدقيقة 12 وركلة حرة من روبيرتو كارلوس ولكن سهلة على غير العادة

** انطلاق المباراة

** محمد أبو تريكة على مقاعد البدلاء بجوار رونالدينو.

شاهد - حفل الافتتاح الرائع لملعب جاسم

** بعد قليل انطلاق المباراة

** فقرة ألعاب نارية رائعة في حفل الافتتاح.

** فقرة غنائية مع حسين الجسمي وأحلام

** بعد قليل انطلاق المباراة

** ووصل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، حاكم دولة الكويت إلى استاد جابر الدولي لحضور المباراة والافتتاح.

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فيديو اليوم السابع

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