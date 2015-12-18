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الأهلي يدرس مراجعة بيسيرو فنيا.. واستياء من ' نظام الكرة '

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الأهلي يدرس مراجعة بيسيرو فنيا.. واستياء من ' نظام الكرة ' الأهلي يدرس مراجعة بيسيرو فنيا.. واستياء من ' نظام الكرة '

يدرس مجلس إدارة الأهلي مراجعة جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم فنيا بسبب سوء النتائج والأداء.

وخسر بيسيرو للمباراة الثانية على التوالي مع الأهلي بثلاثية نظيفة أمام سموحة بالجولة الثامنة للدوري المصري مساء الخميس.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com يوم الجمعة: "لن نسمح بتكرار مع حدث من خوان جاريدو مع بيسيرو وسيكون هناك مراجعة فنية لبعض قراراته".

وأضاف "هناك تفكير في منح عبد العزيز عبد الشافي المشرف العام على الكرة بعض الصلاحيات الفنية ومن الوارد أن يتطور الأمر ويتم تشكيل لجنة كرة حال استمرار النتائج السيئة".

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وأشار المصدر "نظام الكرة في الأهلي يسير بشكل خاطيء مؤخرا.. المدير الفني لا يختار اللاعبين أو الصفقات وهذا يتسبب في ارتباك وأزمة للمدير الفني".

وتابع "لابد من العودة لنظام الأهلي بان يكون المدير الفني مسؤولا عن اختيارات الصفقات والمراكز ومن يرحل ومن يستمر".

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